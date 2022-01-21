Araç deposundan yakıt çalan şüpheli yakalandı - Haberler
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Araç deposundan yakıt çalan şüpheli yakalandı

Araç deposundan yakıt çalan şüpheli yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Elazığ'da park halinde bulunan aracın depo kapağını kırarak araçta bulunan mazotu çalan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da park halinde bulunan aracın depo kapağını kırarak araçta bulunan mazotu çalan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre ekipler, cadde üzerinde park halinde bulunan aracın depo kapağının kırılarak araçta bulunan mazotun çalınması ihbarını aldı. Hırsızlık ile ilgili çalışma başlatan Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yapılan titiz çalışmalar neticesinde şüphelinin İ.H.F. (32) olduğunu tespit etti. Şüpheli düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyette ifadesi alınan şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ELAZIĞ

Araç deposundan yakıt çalan şüpheli yakalandı

Araç deposundan yakıt çalan şüpheli yakalandı

Araç deposundan yakıt çalan şüpheli yakalandı

Araç deposundan yakıt çalan şüpheli yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Hırsızlık, Elazığ, Polis, 3. Sayfa, Haber

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