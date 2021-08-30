Arabesk müziğin efsaneleri Kuruçeşme'de
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Arabesk müziğin efsaneleri Kuruçeşme'de

Arabesk müziğin efsaneleri Kuruçeşme'de
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Kültür Sanat

Poll Production organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri, önceki akşam arabesk müziğin yaşayan efsaneleri Ümit Besen ve Cengiz Kurtoğlu'nu ağırladı.

Poll Production organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri, önceki akşam arabesk müziğin yaşayan efsaneleri Ümit Besen ve Cengiz Kurtoğlu'nu ağırladı.

Arabesk müziğin iki güçlü yorumcusu Ümit Besen ve Cengiz Kurtoğlu Kuruçeşme sahnesinde hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

ARABESKİN BABALARI İLE BOĞAZ'DA MÜZİK RESİTALİ

Konser, arabeskin usta isimlerinden Cengiz Kurtoğlu ile başladı. Pandemi sonrasında ilk İstanbul konserini Kuruçeşme sahnesinde veren Kurtoğlu, sevenlerinin karşısına 'Saklı Düşler' şarkısıyla çıktı. Ünlü sanatçı sahneden yaptığı konuşmada, "40 yıldır sahneye çıkıyorum hala neden heyecanlanıyorum anlamıyorum. Sizler gibi bizler de hoş geldik Kuruçeşme'ye. Aşk'a dair şarkılarla muhteşem bir akşam olsun. Ümit abimle çok güzel şarkılar hazırladık. Her şey her şey sizin için" diyerek 'Duyanlara Duymayanlara' şarkısını seslendirdi. Kurtoğlu konserin ilk yarısında 'Hain Geceler', 'Yorgun Yıllarım' ve 'Duvardaki Resim' şarkılarını sevenlerinin eşliğiyle söyledi.

SEVENLERİYLE KURUÇEŞME'DE BULUŞTULAR

Konserin ikinci yarısında sahneye romantik aşk şarkılarının sevilen sesi Ümit Besen çıktı. Usta yorumcu konserine 'Nikah Masası' ile başladı. Ümit Besen, konser boyunca hayranlarına 'Alıştım Sana Birtanem', 'Dilek Taşı' ve 'Tahta Masa' gibi unutulmaz şarkılarını seslendirdi. Pandemi nedeniyle sahnelerden uzak kalan ünlü sanatçı uzun bir aranın ardından ilk konserini Kuruçeşme Açıkhava sahnesinde verdi.

BABALARDAN EFSANE DÜETLER

Kuruçeşme'de eşsiz boğaz manzarası eşliğinde hayranlarına unutamayacakları bir gece yaşatan Ümit Besen ve Cengiz Kurtoğlu konserin finalini birlikte seslendirdikleri düetlerle yaptılar. Ustalar, birlikte sahne aldıkları bu ihtişamlı gecede 'Nikah Masası', 'Gelin Olmuş Gidiyorsun', 'Yalnızım Dostlarım' gibi sevilen şarkıları birlikte söylediler.


Arabesk müziğin efsaneleri Kuruçeşme'de
Arabesk müziğin efsaneleri Kuruçeşme'de
Arabesk müziğin efsaneleri Kuruçeşme'de
Arabesk müziğin efsaneleri Kuruçeşme'de
Arabesk müziğin efsaneleri Kuruçeşme'de
Arabesk müziğin efsaneleri Kuruçeşme'de

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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