Arabasının arkasına dondurma dolabı bağlayıp sürükleyen sürücüye ceza gecikmedi
03.10.2020 10:50 | Son Güncelleme: 03.10.2020 11:15
Hatay'da, aracının arkasına dondurma dolabını bağlayıp, sürüklemeye çalışan sürücünün tehlike dolu anları kameralara yansıdı. Sosyal medyada tepki çeken görüntülerin ardından sürücüye trafiği tehlikeye atmak suçundan işlem uygulandı.
Antakya'nın Emek Mahallesi mevkiinde işlek caddede arabasının arkasına bağladığı dondurma dolabını sürüklemeye çalışan 31 PU 793 plakalı otomobil sürücüsü, amatör kameralar tarafından kaydedildi.
CEZAİ İŞLEM UYGULANDI
Sosyal medyada tepki toplayan görüntülerden yola çıkan trafik ekipleri, otomobil sürücüsü hakkında trafiği tehlikeye atmak suçundan işlem uygulandı. Diğer yandan, 31 PU 793 plakalı otomobilinde ekipler tarafından çekildiği öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı