Arabasının arkasına dondurma dolabı bağlayıp sürükleyen sürücüye ceza gecikmedi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Arabasının arkasına dondurma dolabı bağlayıp sürükleyen sürücüye ceza gecikmedi

03.10.2020 10:50 | Son Güncelleme: 03.10.2020 11:15
Arabasının arkasına dondurma dolabı bağlayıp sürükleyen sürücüye ceza gecikmedi

Hatay'da, aracının arkasına dondurma dolabını bağlayıp, sürüklemeye çalışan sürücünün tehlike dolu anları kameralara yansıdı. Sosyal medyada tepki çeken görüntülerin ardından sürücüye trafiği tehlikeye atmak suçundan işlem uygulandı.

Antakya'nın Emek Mahallesi mevkiinde işlek caddede arabasının arkasına bağladığı dondurma dolabını sürüklemeye çalışan 31 PU 793 plakalı otomobil sürücüsü, amatör kameralar tarafından kaydedildi.

CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

Sosyal medyada tepki toplayan görüntülerden yola çıkan trafik ekipleri, otomobil sürücüsü hakkında trafiği tehlikeye atmak suçundan işlem uygulandı. Diğer yandan, 31 PU 793 plakalı otomobilinde ekipler tarafından çekildiği öğrenildi.

Arabasının arkasına dondurma dolabı bağlayıp sürükleyen sürücüye ceza gecikmedi
Arabasının arkasına dondurma dolabı bağlayıp sürükleyen sürücüye ceza gecikmedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar İlham Aliyev Donald Trump Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Ercan Kesal Halil Sezai Aleyna Tilki
Spor Gökhan Töre Ali Palabıyık Malcolm Thomas Omar Elabdellaoui Vincent Aboubakar
Daha Fazla Ateş Ekim İşgal Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Arabasının arkasına dondurma dolabı bağlayıp sürükleyen sürücüye ceza gecikmedi - Hatay
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.10.2020 11:18:52. #1.14#
title