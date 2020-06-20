Araban Vefa Sosyal Destek Grubu'na Vali Gül'den başarı belgesi Araban Vefa Sosyal Destek Grubu"na Vali Davut Gül imzalı başarı belgesi verildi.

Araban Vefa Sosyal Destek Grubu"na Vali Davut Gül imzalı başarı belgesi verildi.

İlçedeki 'Vefa Sosyal Destek Grubu"nda görev alan ve görevlerinde başarı gösteren kamu görevlileri, Gaziantep Valisi Davut Gül adına Kaymakam Abdulhamit Mutlu tarafından başarı belgesiyle ödüllendirildi.

Mutlu, personele desteklerinden ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA