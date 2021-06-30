Araban Üreten Çiftçiler Kalkınma Kooperatifi'nin 1'inci Olağan Genel Kurulu yapıldı
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Araban Üreten Çiftçiler Kalkınma Kooperatifi'nin 1'inci Olağan Genel Kurulu yapıldı

Araban Üreten Çiftçiler Kalkınma Kooperatifi'nin 1'inci Olağan Genel Kurulu yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Araban'da 1'inci olağan genel kurulu yapılan Üreten Çiftçiler Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanlığı'na kurucu başkanlığını yürüten Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru oy birliğiyle seçildi.

Araban'da 1'inci olağan genel kurulu yapılan Üreten Çiftçiler Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanlığı'na kurucu başkanlığını yürüten Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru oy birliğiyle seçildi.

Araban Belediyesi tarafından hazırlanan ve Aralık 2020 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanarak kurulan, Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru'nun kurucu başkanlığını yürüttüğü S.S. Araban Üreten Çiftçiler Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin 1'inci olağan genel kurulu Recep Tayyip Erdoğan Parkı içerisindeki Park Kafe'de, üyelerin katılımıyla gerçekleştirildi.

13 kurucu üyesi bulunan Araban Üreten Çiftçiler Kalkınma Kooperatifi Başkanlığı görevini yürüten kurucu Belediye Başkanı Hasan Doğru, 13 kurucu üye tarafından birinci olağan genel kurul öncesi yapılan istişareler sonucunda tek aday gösterilen Başkan Hasan Doğru oy birliğiyle başkan seçildi.

Araban Üreten Çiftçiler Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanlığına seçilen Hasan Doğru, "Bugün burada Araban tarihinde bir ilki başarıyoruz. Kooperatifçiliğin ne kadar önemli olduğu Trakya bölgesinde, eğe bölgesinde hatta iç Anadolu da örneklerini çok görüyoruz, yaygın bir kooperatifçilik anlayışı var ve bu bağlamda da çok başarılı işler gerçekleştirildi. Biz bugün bu işin temelini atıyoruz, kurduğumuz kooperatifin yönetimindeki arkadaşlarla birlikte söylediğimiz bir şey var, bu yola inanıyorsanız baş koyun, kooperatifçilik kolay bir iş değil. Hayal etmeden bir şeyi oluşturmak ve gerçekleştirmek mümkün değil. Biz buna inanıyoruz, el birliğiyle güç birliğiyle başaracağımıza inanıyoruz bende bu inanç var, eğer sizde de bu inanç olmasaydı bugün burada muhtarlarımız, meclis üyelerimiz, STK'larımız burada olmazdı Araban Üreten Çiftçiler Tarımsal Kalkınma Kooperatifimizin kuruluşu hayırlı olsun "ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Araban Üreten Çiftçiler Kalkınma Kooperatifi'nin 1'inci Olağan Genel Kurulu yapıldı
Araban Üreten Çiftçiler Kalkınma Kooperatifi'nin 1'inci Olağan Genel Kurulu yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Araban Üreten Çiftçiler Kalkınma Kooperatifi'nin 1'inci Olağan Genel Kurulu yapıldı - Haberler
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