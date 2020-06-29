Araban Ovası'na mevsimlik tarım işleri için konteyner kuruldu Gaziantep'in Araban ilçesindeki Araban Ovası'nda hasat başlamasıyla, mevsimlik tarım işçileri için konteynerler kurulmaya başladı.

Gaziantep'in Araban ilçesindeki Araban Ovası'nda hasat başlamasıyla, mevsimlik tarım işçileri için konteynerler kurulmaya başladı.

Araban İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun ve Araban İlçe Tarım ve Orman Müdürü Kerim Yavuz'un talepleri üzerine İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan'ın girişimiyle bölgede çalışma başlatıldı.

Tarım işçilerinin refah seviyesinin yükseltilmesi ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi amacıyla yürütülen çalışma kapsamında, AFAD tarafından ilk etapta 6 bölümlü duş kabini ve tuvalet kabini işçilerin çadırlarının bulunduğu alana kuruldu.

Çalışma kapsamında, tarım işçilerinin sağlıklı ve hijyenli şekilde ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ikinci etapta da 10 konteyner kurulacak.

Kaynak: AA