Araban Kaymakamı Mutlu öğrencilerle kitap okudu
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Araban Kaymakamı Mutlu öğrencilerle kitap okudu

Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, "Ben Okuyorum Gaziantep Okuyor" projesi kapsamında öğrencilerle kitap okudu.

10.01.2020 13:10 | Son Güncelleme: 10.01.2020 13:26
Araban Kaymakamı Mutlu öğrencilerle kitap okudu

Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, "Ben Okuyorum Okuyor" projesi kapsamında öğrencilerle kitap okudu.

Kaymakam Mutlu, ziyaret ettiği Araban İmam-Hatip Ortaokulu öğrencileriyle Gaziantep Valisi 'ün başlattığı "Ben Okuyorum Gaziantep Okuyor" projesine destek verdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Karayılan'ın da eşlik ettiği ziyaret sırasında Mutlu ve Karayılan, öğrencilerle kitap okudu.

Mutlu, öğrencilere, bol bol kitap okumalarını tavsiye etti.

Kaynak: AA
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