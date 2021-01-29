Araban'da sosyal fırına un desteği

Gaziantep'in Araban ilçesinde iş adamı Ahmet Çelik, Araban Kaymakamlığının hayata geçirdiği sosyal fırına 3 ton un desteğinde bulundu.

Kaymakam Abdulhamit Mutlu'yu makamında ziyaret eden Yeni Dünya Vakfı Bölge Başkanı ve As Çelik İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çelik, ihtiyaç sahiplerine yönelik hayata geçirilen projeler için teşekkür etti.

İhtiyaç sahiplerine ücretsiz ekmek desteği sağlamak için hayata geçirilen sosyal fırına Kaymakam Mutlu ile giden Ahmet Çelik, fırına 3 ton un desteği yaptı.

Mutlu, iş adamı Çelik'e teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Bazlama