Araban'da mahsur kalan 300 kişi kurtarıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Araban'da mahsur kalan 300 kişi kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı / Ayten Işık - Haberler | Yerel

Araban'da mahsur kalan 300 kişi kurtarıldıGAZİANTEP Gaziantep'in Araban ilçesinde kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan araç sürücüleri ve vatandaşları Karayolları ve Araban Belediyesi'nin ekipleri tarafından kurtarıldı.

GAZİANTEP (İHA) - Araban'da mahsur kalan 300 kişi kurtarıldı

GAZİANTEP Gaziantep'in Araban ilçesinde kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan araç sürücüleri ve vatandaşları Karayolları ve Araban Belediyesi'nin ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kar yağışı ve tipinin etkili olduğu Gaziantep'in Araban ilçesinde, Gaziantep-Adıyaman karayolu Ergen Gediği geçidinde, 300 kişi araçlarında mahsur kaldı.

Araban belediyesi ekipleri, yürüttükleri saatler süren çalışmayla geçitte mahsur kalan 300 kişiyi kurtardı.

Ekiplerin kar temizleme ve kurtarma çalışmaları sürüyor

Araban'da mahsur kalan 300 kişi kurtarıldı

Araban'da mahsur kalan 300 kişi kurtarıldı

Araban'da mahsur kalan 300 kişi kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı / Ayten Işık - Son Dakika Haberleri

Gaziantep, Tragger, kar, Yerel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title