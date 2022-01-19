Araban'da mahsur kalan 300 kişi kurtarıldı

Araban'da mahsur kalan 300 kişi kurtarıldıGAZİANTEP Gaziantep'in Araban ilçesinde kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan araç sürücüleri ve vatandaşları Karayolları ve Araban Belediyesi'nin ekipleri tarafından kurtarıldı.