Araban'da kolluk personeli yaya nöbeti tuttu

Araban'da kolluk personeli yaya nöbeti tuttu

Araban ilçesinde, kolluk personeli yaya nöbeti tuttu.

02.10.2019 15:34
Araban'da kolluk personeli yaya nöbeti tuttu

Araban ilçesinde, kolluk personeli yaya nöbeti tuttu.

İçişleri Bakanlığının, ülke

genelinde eş zamanlı olarak başlattığı "'Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" kampanyası kapsamında, ilçedeki kolluk personeli, ilçe

merkezindeki Gaziantep Caddesinde iki saat yaya nöbeti

tuttu.

Etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer

Karayılan, Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Sinan Erşahin, İlçe

Emniyet Amir Vekili Komiser Yardımcısı Mahmut Şakir Yılmaz, komiser yardımcısı Ömer Ayabak da destek verdi.

Öte yandan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kırsal mahalle yollarında da sürücülere ve yayalara broşür dağıttı.

Kaynak: AA
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