Araban Belediyesinin Yeni Başkanı Hasan Doğru Mazbatasını Aldı

Yerel seçimlerde CHP'den Araban Belediye Başkanlığını kazanan Hasan Doğru, bugün mazbatasını aldı.

Araban ilçesinin yeni belediye başkanı Hasan Doğru, CHP Gaziantep İl Başkanı Lütfü Demir ve yönetimi, CHP Araban İlçe Başkanı Mustafa Kayacı ve yönetimi ile ilçe merkezi ve kırsalından gelen kalabalık bir vatandaş topluluğuyla birlikte Araban İlçe Seçim Kurulu'na giderek, mazbatasını aldı. Doğru'ya mazbatasını veren, İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Anıl Seçilmiş, 31 Mart yerel yönetimler seçiminde 9 bin 49 oy ile belediye başkanı seçilen Hasan Doğru'ya görevinin hayırlı olmasını dileyerek, başarı temennisinde bulundu.

Mazbatasını alan Doğru, ilçe seçim kurulu içerisindeki törene katılan ve bina önünde yağmur altında bekleyen yüzlerce vatandaşların tezahüratları arasında seçim kurulundan çıkarak, belediye binasına gitti. Vatandaşlarla yağmur altında yürüyen Başkan Doğru, belediye çalışanları tarafından çiçekle karşılandı.

Yeni belediye meclis üyeleri ve kalabalık vatandaşlarla birlikte başkanlık makamına çıkan Doğru'ya hayırlı olsun temennisinde bulunan vatandaşlar ile birlikte uzun bir süre fotoğraf çektirdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA