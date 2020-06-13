"Arabalı sinema" etkinliği düzenlendi
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"Arabalı sinema" etkinliği düzenlendi

Kayseri'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde, uzun süredir evde kalmaya özen gösteren vatandaşlara moral olması amacıyla "arabalı sinema" etkinliği yapıldı.

13.06.2020 23:38 | Son Güncelleme: 13.06.2020 23:45

Kayseri'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde, uzun süredir evde kalmaya özen gösteren vatandaşlara moral olması amacıyla "arabalı sinema" etkinliği yapıldı.

Köşk Mahallesi'ndeki bir otopark alanında dev ekran sinema sistemi kurulurken, ses frekansla araç radyolarından verildi.

Etkinliğe yaklaşık yaklaşık 100 araç katılırken belediye ekipleri film izlemeye gelenlere mısır ve çay ikram etti.

Araç içerisindekiler ise yönetmenliğini ve senaristliğini Alper Çağlar'ın yaptığı aksiyon, savaş ve dram filmi "Dağ-2"yi seyretmenin keyfini yaşadı.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada salgın sürecinde güzel bir etkinlik yaptıklarını söyledi.

"Her hafta farklı bir mekanda sinema etkinlikleri yapacağız." diyen Palancıoğlu, hem gençlere hem de çocuklara yönelik de sürpriz filmlerin izletileceğini ifade etti.

Palancıoğlu, sosyal mesafe kuralına uygun bir etkinlik düzenlediklerini vurgulayarak "Ortam güzel, patlamış mısır veriyoruz. Hava müsaitse dondurma ikramında bulunuyoruz. Çay ikramı yapıyoruz. Vatandaşlarımızın birliği, beraberliği ve huzuru bizim için önemli. Bu ortam onu sağladı." dedi.

Koronavirüs nedeniyle yaklaşık 3 ay boyunca evde kaldıklarını aktaran Arif Oğul ise, farklı bir ortamda olmanın güzel olduğunu dile getirdi.

Selvi Karaköse de etkinliği sosyal medyada gördüğünü ve çocuğunu da alarak filmi izlemeye geldiğini kaydetti.

'Arabalı sinema' etkinliği düzenlendi

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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