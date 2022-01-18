Ara tatilde bol tiyatrolu günler

Ayvalık Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından yaşama geçirilen programlar ile dört çocuk oyunu, bir çocuk konseri, dört yetişkin oyunu sahnelenecek. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, çocukların, gençlerin ve vatandaşların kış ara tatilini en iyi değerlendirebileceği etkinlikler dizisi hazırladıklarını söyledi. Başkan Ergin, 14 gün boyunca; eğitici ve eğlendirici programlardan yararlanacak olan çocuklara bol bol kitap okumalarını da tavsiye etti.

Program konusunda bilgi veren Ayvalık Belediyesi Kültür ve Sanat Koordinatörü Erkan Cılak, tiyatro oyunlarının dışında " Mübadele Sözleşmesi"nin 99'uncu yılı nedeniyle bir de sempozyumun gerçekleştirileceğini duyurdu.

Tatil süresince, çocuklar için "Hürkuş" ve "Soğuktan Korkmayan Tek Kuş" ikişer seans, yetişkinler için Seyyah ve Ana Gökyüzü Delinmiş oyunları ücretsiz olarak sahnelenecek. Diğer oyunlarda ise 30 Türk lirası tek fiyat uygulanacak. Öte yandan Ayvalık Sanat Fabrikası'nın Sacco ve Venzetti oyunu, Eğitime Destek Derneği yararına 4 Şubat günü sahnelenecek.

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