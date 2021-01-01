Aptera: Şarj Gerektirmiyor, Güneş Enerjisi ile Çalışıyor

Güneş enerjisiyle çalışan yeni elektrikli araç Aptera'nın asla şarj edilmesi gerekmiyor. Tesla Model S'in iki katından daha fazla olan, 1600 kilometre menzil sağlıyor.

Kaliforniya merkezli Aptera geçtiğimiz günlerde 'asla şarj edilmesi gerekmeyen' güneş enerjili elektrikli aracı için ön siparişleri açtı ve firmaya göre 26 bin dolarlık otomobilin stokları hızlı bir şekilde tükendi.

Fütüristik tarzdaki dizayn, hafif malzemelerle tasarlanmış olup, düşük yoğunluklu aerodinamik ve soğutma sağlıyor.

1600 KM MENZİL

Aptera'nın güneş enerjisi teknolojisi, günde 60 kilometrede fazla 'ücretsiz' sürüş 'sağlayan entegre bir güneş enerjisi paketinden oluşur ve bu, onu çoğu günlük sürüş için yakıt doldurması gerekmeyen ilk araç yapar.'

Araçta ayrıca 1600 km menzil sağlayan ve Tesla Model S'nin 500 kilometre menzilini büyük ölçüde aşan bir batarya paketi de bulunuyor.

Kaynak: Space Mag Türkiye