Apsulov: End of Gods bu yaz konsollara geliyor
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Apsulov: End of Gods bu yaz konsollara geliyor

Apsulov: End of Gods bu yaz konsollara geliyor
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar

Yayıncılığını Digerati ve geliştiriciliğini Angry Demon Studio'nun yaptığı gelecekte geçen Viking korku oyunu Apsulov: End of Gods'ın çıkış tarihi belli oldu. Bu yaz hangi platformlara geleceği de açıklanan Apsulov: End of Gods hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik.

Apsulov : End of Gods PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One ve Switch platformlarında oyunseverlerle buluşacak. PlayStation 5 ile PlayStation 4 versiyonları kutulu bi şekilde piyasaya sürülecek bunun yanı sıra sanal kitabıda içerecek.

Apsulov: End of Gods ilk başta Ağustos 2019'da PC (Steam) için çıkışını gerçekleştirmişti ve Epic Mega Grant ile DreamHack'in en iyi korku oyunu ödülünü almaya hak kazandı. Oyunda Türkçe altyazı desteğide mevcut.

APSULOV: END OF GODS TANITIM YAZISI

İnsanlar tanrıların merhametini bulmak adına dünyanın yüzeyini derince kazdılar. Buldukları şey ise asla yüzeye çıkmamalıydı. Ne Midgard'da, ne de Yggdrasil'in dokuz krallığında. Şimdi onların keşfi dünyalarını yok ediyor, teknolojilerinden faydalanıyor ve gerisinde yıkım ve acılar bırakıyor. Tüm fetih ve keşifleri boyunca, bazı şeylerin gömülü kalmasının arkasında çok iyi bir sebep olduğunu göz ardı ettiler.

Apsulov: End of Gods bu yaz konsollara geliyor

Teknoloji ve mitolojik eserlerin dünyasında, kaos insanların dünyasını ele geçiriyor. İşte bu kaos ortamında amacını ve kaderini bulacaksın.

Bu gelecekte geçen korkunç viking hikayesinde, Yggdrasil'in dünyalarını araştırmak ve açığa çıkarmak ve yüzyıllar önce toprağa gömülmüş bir esere evsahipliği yapmak için çelik ve betondan inşa edilmiş bir yapıda uyanacaksın.

Apsulov: End of Gods ile mitoloji, sanat eserleri ve Yggdrasil'in dünyalarındaki sırları açığa çıkar.

Bu gelecekte geçen korkunç viking hikayesinde seni bekleyenler:

  • Birincil kişi perspektifinden korku dolu bir macera oyunu
  • Bilimsel kurgu ortamında geçen İskandinav Mitolojisi
  • Midgard ve diğer dünyalardaki yaratıklar ve çevresel etmenlerle mücadele etmeni sağlayacak çok sayıda mekanikler 4K desteği
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Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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