Apple, Yeni Dizisi İçin Kesenin Ağzını Sonuna Kadar Açtı

Apple, yalnızca Apple TV'ye özel olacak çevrimiçi dizi servisi Apple TV+ servisini çok ciddiye alıyor gibi gözüküyor. Netflix'in yeni rakibi olmayı planlayan Apple, 2019'un sonbahar zamanlarında piyasaya süreceği servisine orijinal içerikler üretebilmek için elinden gelen yatırımı yapıyor.

Wall Street Journal'ın paylaştığı bir rapora göre Apple, Apple TV+'a özel olarak çıkacak See dizisi için bölüm başına 15 milyon dolar gibi muazzam bir bütçe harcıyor. Bölüm başına ayırılan bu bütçe kulağa belki küçük gibi gelebilir ancak dizinin sonunda toplam harcanmış paraya bakılacağı zaman bu bütçe, Hollywood film prodüksiyonlarına rakip bir bütçe sayılabilecek derecede büyük olabilir. Tabii bu da dizinin sürekliliğine ve ilerleyişine bağlı.

Yapılan bu yatırım aynı zamanda Apple'ın bu işi ne kadar ciddiye aldığını bizlere gösteriyor. Daha önce hiç kendine özgün bir 'dizi' üretmemiş bir şirket için bu yatırım oldukça fazla ve belli ki Apple, kendi orijinal içeriklerini üretmek için para harcamaktan hiç çekinmiyor ve bütçesini kısmıyor.

Eğer henüz duymadıysanız See dizisi, post apokaliptik bir temaya sahip. Dünya, bir virüs tarafından harap ediliyor ve geride yalnızca birkaç milyon insan kalıyor ancak hayatta kalan herkes artık kör bir şekilde hayatına devam etmeye çalışıyor. Dizinin baş rolünde Aquaman karakterini canlandıran ve Game of Thrones dizisinde de rol alan Jason Momoa yer alıyor.

Henüz Apple TV+ın ne zaman çıkacağı konusunda net bir tarih verilmiyor ancak Apple, bu servisi 2019 Sonbahar'ında piyasaya sürmeyi planladıklarını açıkladı. Muhtemelen See dizisini de Apple TV+ servisinin piyasaya sürülmesiyle aynı zamanda ekranlarda görebiliriz.