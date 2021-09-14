Apple, telefonlara sızabilen bir casus yazılımı için "acil" uyarısıyla güncelleme yayınladı

Teknoloji devi Apple, kritik bir güvenlik zafiyetine yanıt vermek üzere yazılımını güncelledi.Bağımsız araştırmacılar, söz konusu güvenlik açığının Suudi bir aktiviste yönelik casusluk faaliyetinde kullanıldığını açıkladı.

ŞUBAT AYINDAN BERİ AKTİF DURUMDAYMIŞ

CNN'in haberine göre Toronto Üniversitesi'ne bağlı Citizen Lab araştırmacıları, bu açığın Şubat'tan bu yana kullanıldığını ifade ediyor. Bu açık üzerinden İsrailli NSO Group tarafından üretilen ve birçok ülkede gazetecilerin ve hak savunucularının izlenmesi için kullanıldığı ortaya çıkan Pegasus yazılımı bir Suudi aktivistin telefonuna yerleştirildi.

AKTİVİSTİN KİMLİĞİ GİZLİ

Apple'ın bugün çıkardığı bu acil güncelleme iMessage uygulamasındaki açığı kapatıyor. Bu açık üzerinden hackerlar, bir kullanıcının telefonuna herhangi bir linke tıklamasa bile girebiliyor. Apple'daki bu güvenlik açığı üzerinden hacklenen Suudi aktivist, kimliğinin gizli kalmasını istedi.

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