Apple, telefonlara sızabilen bir casus yazılımı için "acil" uyarısıyla güncelleme yayınladı
Apple, hackerlerin iMessage uygulaması üzerinden iPhone'lara kolaylıkla girmesini sağlayan bir casus yazılımı keşfetti. Şirket, söz konusu açığı kapatmak üzere 'acil' uyarısıyla bir güncelleme yayınladı.
Teknoloji devi Apple, kritik bir güvenlik zafiyetine yanıt vermek üzere yazılımını güncelledi.Bağımsız araştırmacılar, söz konusu güvenlik açığının Suudi bir aktiviste yönelik casusluk faaliyetinde kullanıldığını açıkladı.
ŞUBAT AYINDAN BERİ AKTİF DURUMDAYMIŞ
CNN'in haberine göre Toronto Üniversitesi'ne bağlı Citizen Lab araştırmacıları, bu açığın Şubat'tan bu yana kullanıldığını ifade ediyor. Bu açık üzerinden İsrailli NSO Group tarafından üretilen ve birçok ülkede gazetecilerin ve hak savunucularının izlenmesi için kullanıldığı ortaya çıkan Pegasus yazılımı bir Suudi aktivistin telefonuna yerleştirildi.
AKTİVİSTİN KİMLİĞİ GİZLİ
Apple'ın bugün çıkardığı bu acil güncelleme iMessage uygulamasındaki açığı kapatıyor. Bu açık üzerinden hackerlar, bir kullanıcının telefonuna herhangi bir linke tıklamasa bile girebiliyor. Apple'daki bu güvenlik açığı üzerinden hacklenen Suudi aktivist, kimliğinin gizli kalmasını istedi.