Apple Hi Speed etkinliği ne zaman? iPhone 12 fiyatı belli oldu mu? Iphone 12 çıkış tarihi ne zaman? iPhone 12 tanıtım tarihi, özellikleri

Apple etkinliğinde tanıtılmayan iPhone 12 büyük merak konusu olmuştu. Hi Speed etkinliği ile tanıtılacak olan iPhone 12 hakkında bazı detaylar ise sızdırıldı. Peki, iPhone 12 fiyatı belli oldu mu? Iphone 12 çıkış tarihi ne zaman? iPhone 12 tanıtım tarihi, özellikleri nelerdir?

Her yıl Eylül ayında gerçekleştirilen Apple etkinliğinde bu sene pek çok ürün tanıtıldı. Apple watch, airpods gibi ürünlerin yeni nesillerinin tanıtımını bekleyen takipçiler iPhone 12'yi etkinlikte göremedi. Apple etkinliğinde tanıtılmayan iPhone 12 büyük merak konusu olmuştu. Peki, iPhone 12 fiyatı belli oldu mu? Iphone 12 çıkış tarihi ne zaman? iPhone 12 tanıtım tarihi, özellikleri nelerdir?

APPLE HI SPEED ETKİNLİĞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Davetiyede yer alan "Hi, Speed" (Merhaba, Hız) sözleri birçok uzmana göre Apple'ın yeni telefonu olan iPhone'da 5G teknolojisinin yer alacağına işaret etmektedir.

Apple bu konuda diğer rakipleri olan Google, Motorola, Samsung, Huawei, LG'nin gerisinde kalmıştı.

Hi, Speed etkinliği yarın (14.10.2020) tarihinde Apple'ın sosyal medya hesaplarından canlı olarak yapılacak. ABD'nin California eyaletinde gerçekleşecek olan etkinlik Türkiye saatiyle 20.00'de düzenlenecek.

IPHONE 12 ÖZELLİKLERİ

iPhone 12; iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max olarak 4 farklı boyutta satışa sunulacak. Bu modellerde 64 GB, 128 GB, 256 GB, 512 GB seçenekleri bulunacak.

Küçük olan ve iPhone Mini adıyla sunulacak olan küçük telefonun ekran boyutu 5,4 inç, iPhone 12'nin ekranının ise 6,1 inç olacağı söylenenler arasında. Ayrıca, bu modellerde LCD ekran yerine OLED ekranların kullanılacağı beklentisi var.

IPHONE 12 FİYATI

Sızıntılara göre, Iphone 12 modellerinde en düşük fiyat 649 dolar olabilir. 1399 dolara kadar çıkan fiyatların Türkiye fiyatı henüz netleşmedi.

iPhone 12 mini 64 GB - 649$

iPhone 12 mini 128 GB - 699$

iPhone 12 mini 256 GB - 799$

iPhone 12 64 GB - 749$

iPhone 12 128 GB - 799$

iPhone 12 256 GB - 899$

iPhone 12 Pro 128 GB - 999$

iPhone 12 Pro 256 GB - 1.099$

iPhone 12 Pro 512 GB - 1.299$

iPhone 12 Pro Max 128 GB - 1.099$

iPhone 12 Pro Max 256 GB - 1.199$

iPhone 12 Pro Max 512 GB - 1.399$

IPHONE 12 ÇIKIŞ TARİHİ NE ZAMAN?

Koronavirüs pandemisi sebebiyle iPhone lansmanı ertelenen iPhone 12, Apple'ın yeni etkinliği ile tanıtılacak. Iphone 12 serisi 13 Ekim tarihinde tanıtılacak ve ön siparişleri 16 Ekim tarihinde başlayacak. 23 Ekim itibariyle mağazalardaki yerini alacak.