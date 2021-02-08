Apple firması yazılı uyarı yayımladı: iPhone 12 kalp pili olan kişileri olumsuz etkileyebilir

Apple tarafından geçtiğimiz aylarda satışa sunulan iPhone 12 için kardiyologlardan korkutan bir uyarı geldi. Kablosuz şarj imkanı sağlayan mıknatısların kalp pili olan kişileri olumsuz etkilediği hatta kalp pilinin durmasına neden olabileceği belirtildi. Apple sitesinde kalp destek cihazları kullanan kişiler için bir uyarı yazısı yayınladı.

Apple, geçtiğimiz aylarda iPhone 12 ailesini resmi olarak satışa sunmuştu. Bu modellerde yer alan MagSafe adı verilen özellik sayesinde telefonu kablosuz olarak şarj etmek daha da kolaylaşmıştı. Telefonun arkasında yer alan mıknatıslı bobinler sayesinde MagSafe destekli aksesuarların yapışmasını sağlayan iPhone 12 için bugün korkutan haber geldi.

KALP PİLİ OLAN KİŞİLERİ OLUMSUZ ETKİLİYOR

Henry Ford Kalp ve Damar Enstitüsü tarafından yapılan araştırmaya göre; iPhone 12'de MagSafe için yer alan bu mıknatıslar, kalp pili olan kişileri olumsuz etkiliyor. Hatta bazı durumlarda bu mıknatıslardan dolayı kalp pilinin durabileceği de belirtiliyor.

TELEFONUN GÖMLEK CEBİNDE TAŞINMASI CİDDİ RİSK OLUŞTURUYOR

HeartRthytm adlı akademik tıp dergisinde yayımlanan çalışmada imzası bulunan isimler arasında yer alan Gurjit Singh, iPhone 12'lerde yaşanan bu durumun önemli bir kamu sağlığı sorununa neden olabileceğini belirtirken, telefonun özellikle gömlek cebinde taşınmasının ciddi bir risk oluşturduğuna değindi.

EN AZ 15,5 SANTİMETRE UZAKTA TUTULMALI

Apple bu bulgular üzerine kendi internet sitesinde bir uyarı paylaştı. Bu uyarıda da kalp cihazı kullanan kişilerden, iPhone 12 modellerini ve MagSafe cihazları kalp cihazlarından en az 15,5 santimetre uzakta tutmaları istendi.