Apple AirPods 3 Özellikleri Sızdırıldı: Hangi Yeniliklerle Gelecek? Apple tarafında ortaya atılan sızıntılar şirketin yeni nesil tam kablosuz kulaklık modeli AirPods 3 üzerinde çalıştığını işaret ediyor.

Apple tarafında ortaya atılan sızıntılar şirketin yeni nesil tam kablosuz kulaklık modeli AirPods 3 üzerinde çalıştığını işaret ediyor. Peki Apple AirPods 3 özellikleri nasıl olacak, hangi tarihte ve hangi fiyat etiketi ile karşımıza çıkacak. Konu hakkında bilinen tüm detaylar yazımızda.

Apple AirPods 3 Özellikleri Nasıl Olacak?

Yeni modelle ilgili bilinen en gerçek şey, mevcut nesile kıyasla daha iyi bir ses deneyimi sunacağıdır. Bunun da ötesinde yeni modelde ayarlanabilir kulaklık başlıklarının bulunması ve bu sayede her kullanıcının kendisine en uygun deneyimi elde edebilmesi mümkün olabilir.

Tabii ayarlanabilir kulaklık başlıkları, bir noktada tasarımın AirPods Pro ile benzerlik gösterebileceği anlamına geliyor. Ama bu, illaki böyle olmak zorunda değil. İlk nesil iPhone modellerinde de olduğu gibi silikon uçlu ve AirPods tasarımına sahip bir modelle karşılaşmamız mümkün olabilir.

Son sızıntılar AirPods 3 ile 2021 yılında karşılaşacağımızı ve 159 dolar fiyat etiketine sahip olacağını, yani önceki modellerle benzer bir fiyatlandırma aralığında bulunacağını, işaret ediyor. İlerleyen dönemlerde yeni modelle ilgili daha fazla bilgiye ulaşmayı bekliyoruz. Gelişmelerden haberdar olabilmek için bizi takipte kalın.