Apple, 2019 Model MacBook'lar ile Birlikte Sorunlu Klavye Tasarımını Değiştirecek

Apple, dizüstü bilgisayarlarında 2015 yılından beri benzer bir klavye tasarımı kullanıyor. Bu tasarım, dizüstü bilgisayar kullanıcıları için ne yazık ki bazı dezavantajlar içeriyor. Kullanıcılar genelde seyehat dönemlerinde klavye tuşlarının yerlerinden çıkmasından rahatsız. Apple, bu konuyu ciddiye almış gibi görünüyor.

Ünlü analist Ming-Chi Kuo'nun hazırladığı bir rapora göre Apple, 2019 model MacBook Air modellerinden itibaren tüm modellerinde yeni bir klavye tasarımı kullanacak. Bu tasarımla birlikte Apple, piyasaya klavye ömrü daha uzun olan cihazlar piyasaya sürmeyi hedefliyor.

Aslında Apple'ın uzun yıllardır klavye konusunda başarısız olduğunu söylemek mümkün. Bunun nedeni, şirketin dört nesildir aynı klavye tasarımını kullanıyor ve dört nesildir bu konuda eleştiriler alıyor olması. Ancak ifade edilen bu yeni klavye tasarımında tuşların hem sessiz hem de daha dayanıklı olması için cam elyaf malzemenin kullanacağı belirtiliyor. Ayrıca bu yeni tasarım, tuşların bilgisayar kasasına oturacağı sistemi de değiştirecek.

Eğer paylaşılan rapordaki bilgiler gerçekse, bugüne kadar klavye konusunda sıkıntı çekmiş olan Apple kullanıcılarının sorunları çözülecek diyebiliriz. Ancak elbette bunun sadece bir analistin raporu olduğunu hatırlatmakta fayda. İlerleyen dönemlerde, Apple'ın bu konuyla ilgili nasıl bir çalışma yaptığını hep birlikte göreceğiz.