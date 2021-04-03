Apollon Tapınağı'nda otizm farkındalığına 'mavi' destek

Apollon Tapınağı'nda otizm farkındalığına 'mavi' destek 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü'nde Didim Belediyesi Başkanlığı ve personelleri anlamlı bir çalışmaya imza attı.

Apollon Tapınağı'nda otizm farkındalığına 'mavi' destek

AYDIN - 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü'nde Didim Belediyesi Başkanlığı ve personelleri anlamlı bir çalışmaya imza attı. Didim'in en görkemli mekanı olan Apollon Tapınağı ve Didim Belediyesi personelleri, otizmin rengi olan maviye büründü.

Birleşmiş Milletler'in otizmin hızlı artışı karşısında kamuoyunun dikkatini çekmek için deklare ettiği 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü'nde, 'Otizme Mavi Işık Yak' kampanyasının Türkiye elçisi Tohum Otizm Vakfı'nın çağrısına bir destek de Didim'den geldi. Didim'in simgesi, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan yüz binlerce yıllık Apollon Tapınağı, otizm farkındalığına destek için mavi ışık ile aydınlatıldı. Didim Belediyesi personelinin de katıldığı çalışmada, 'Otizme Mavi Işık Yak' kapsamında personellerin mavi kıyafetler giydi. Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay 'Farklılığımız yok, ortaklığımız çok' diyerek 'Mavi ışık yak' projesine destek verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT UÇKAÇ