Apartmanın 8'inci katından atladığı iddia edilen genç kadın ağır yaralandı
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Apartmanın 8'inci katından atladığı iddia edilen genç kadın ağır yaralandı

05.02.2021 03:38 | Son Güncelleme: 05.02.2021 03:42
Apartmanın 8'inci katından atladığı iddia edilen genç kadın ağır yaralandı

ZONGULDAK'ta, apartmanın 8'inci katından atladığı iddia edilen A.Ö.U. (28) adlı genç kadın, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

ZONGULDAK'ta, apartmanın 8'inci katından atladığı iddia edilen A.Ö.U. (28) adlı genç kadın, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 01.00 sıralarında İncivez Mahallesi Binbaşı Tahsin Sokak'ta meydana geldi. Apartmanın 8'inci katında oturan A.Ö.U., henüz belirlenemeyen nedenle aşağıya atladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından durumu ağır olan  A.Ö.Ü., ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan A.Ö.Ü., yoğun bakımında tedavi altına alındı.Polis ekipleri olayın ardından apartmanda ve evde inceleme yaptı. Olay anında evde olduğu değerlendirilen genç kadının erkek arkadaşı ve apartmanda oüturanlar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. 


Apartmanın 8'inci katından atladığı iddia edilen genç kadın ağır yaralandı
Apartmanın 8'inci katından atladığı iddia edilen genç kadın ağır yaralandı
Apartmanın 8'inci katından atladığı iddia edilen genç kadın ağır yaralandı
Apartmanın 8'inci katından atladığı iddia edilen genç kadın ağır yaralandı
Apartmanın 8'inci katından atladığı iddia edilen genç kadın ağır yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkay GÜNDOĞAN

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