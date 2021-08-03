APARTMANDA KORKUTAN YANGIN
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

APARTMANDA KORKUTAN YANGIN

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'da 5 katlı binanın 4'üncü katındaki dairede çıkan ve kısa süre içinde büyüyen yangın, itfaiyenin zamanında müdahalesiyle söndürüldü.

ANTALYA'da 5 katlı binanın 4'üncü katındaki dairede çıkan ve kısa süre içinde büyüyen yangın, itfaiyenin zamanında müdahalesiyle söndürüldü. Yangında, maddi hasar meydana geldi. Yangın, saat 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güzeloluk Mahallesi Yalı Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı binanın 4'üncü katındaki dairede çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, tüm evi sardı. Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Maddi hasarın meydana geldiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

APARTMANDA KORKUTAN YANGIN
APARTMANDA KORKUTAN YANGIN
APARTMANDA KORKUTAN YANGIN
APARTMANDA KORKUTAN YANGIN

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Manavgat Yangın Yönetim Merkezi'nde konuştu: (2)
Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Manavgat Yangın Yönetim Merkezi'nde konuştu: (2)
Mehmetçik, yangında evi yıkılan vatandaşın altınlarını bulup teslim etti
Mehmetçik, yangında evi yıkılan vatandaşın altınlarını bulup teslim etti
Ekrem İmamoğlu, 265 itfaiyecinin kahramanlığını paylaştı: Alınlarından öpüyorum
Ekrem İmamoğlu, 265 itfaiyecinin kahramanlığını paylaştı: Alınlarından öpüyorum
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Derya Yanık Bülent Turan Meral Akşener Ömer Halisdemir
Magazin Gülşen Seda Sayan Haluk Levent Prens William
Spor Muslera Ali Koç Can Bartu Rıza Kayaalp Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
APARTMANDA KORKUTAN YANGIN - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.8.2021 18:36:46. #1.14#

title