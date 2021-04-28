Apartman girişinde, eşini başından vurup öldürdü
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Apartman girişinde, eşini başından vurup öldürdü

Apartman girişinde, eşini başından vurup öldürdü
Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan UYSAL - Haberler | Güncel

SAMSUN'da Bülent C. (44), eşi Ayşe C.'yi (39) apartman girişinde tabancayla başından vurdu.

SAMSUN'da Bülent C. (44), eşi Ayşe C.'yi (39) apartman girişinde tabancayla başından vurdu. Ağır yaralanan Ayşe C., kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Bülent C. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, saat 07.00 sıralarında, Canik ilçesine bağlı Gazi Osman Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Silah sesleri duyulan Akbalık Sokak'ta, bina girişinde kanlar içinde yatan Ayşe C.'yi gören komşuları, 112 Acil Servis'e haber verdi. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Başından silahla vurulduğu belirlenen ve ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Ayşe C., ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı Ayşe C., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında Ayşe C.'nin, eşi Bülent C. tarafından tabancayla vurulduğunu belirledi. Olay sonrası kaçan Bülent C., Irmak Polis Merkezi ekiplerince kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı.


Apartman girişinde, eşini başından vurup öldürdü
Apartman girişinde, eşini başından vurup öldürdü
Apartman girişinde, eşini başından vurup öldürdü
Apartman girişinde, eşini başından vurup öldürdü
Apartman girişinde, eşini başından vurup öldürdü
Apartman girişinde, eşini başından vurup öldürdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan UYSAL

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