Apartman dairesinde çıkan yangında iki kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Apartman dairesinde çıkan yangında iki kişi yaralandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yanarak kullanılmaz hale gelen apartman dairesinde yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.

20.06.2020 09:35 | Son Güncelleme: 20.06.2020 09:40

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yanarak kullanılmaz hale gelen apartman dairesinde yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre ilçeye bağlı Nişancıpaşa Mahallesi 1205. Sokaktaki bir apartmanın 3. katında Hanife D.'ye ait dairede yangın çıktı.

Mutfağında buzdolabından kaynaklandığı sanılan yangın kısa sürede tüm daireyi etkisi altına aldı. Evdeki 5 kişi panikle sokağa çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Manisa Büyükşehir Belediye İtfaiyesi ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında daire kullanılmaz hale geldi.

Yangın nedeniyle vücutlarının muhtelif yerlerinde yanıklar oluşan Cafer Ö. ile Onur Mert A. ambulansla Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Apartman dairesinde çıkan yangında iki kişi yaralandı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Mantar toplamaya giden vatandaşlarımıza kurulan çivili yol tuzağına Valilik el koydu Haber
Mantar toplamaya giden vatandaşlarımıza kurulan çivili yol tuzağına Valilik el koydu
Korona döneminde atık malzemelerden vazo ve saksı üretip kendine gelir kaynağı oluşturdu Haber
Korona döneminde atık malzemelerden vazo ve saksı üretip kendine gelir kaynağı oluşturdu
Erdoğan'ın masasındaki koronavirüs aşısı anketinden 'yerli ve milli' cevabı çıktı Haber
Erdoğan'ın masasındaki koronavirüs aşısı anketinden "yerli ve milli" cevabı çıktı
Güpegündüz pompalı tüfekle gezen şahıs yanından geçen polis aracına bile aldırış etmedi Haber
Güpegündüz pompalı tüfekle gezen şahıs yanından geçen polis aracına bile aldırış etmedi
Geçen yıl 6 liraya satılan soğan 50 kuruşa kadar düştü Haber
Geçen yıl 6 liraya satılan soğan 50 kuruşa kadar düştü
AK Parti, Bahçeli'nin önerisi üzerine harekete geçti! Seçim barajı düşüyor, vekil transferi son buluyor Haber
AK Parti, Bahçeli'nin önerisi üzerine harekete geçti! Seçim barajı düşüyor, vekil transferi son buluyor
Temizlik işçisi, evlilik hayali kurduğu kadın tarafından dolandırıldı
Temizlik işçisi, evlilik hayali kurduğu kadın tarafından dolandırıldı
Acun Ilıcalı, Ebru Gündeş'in O Ses Türkiye'ye geri döndüğünün müjdesini verdi
Acun Ilıcalı, Ebru Gündeş'in O Ses Türkiye'ye geri döndüğünün müjdesini verdi
Alman mağaza grubu Galeria Karstadt Kaufhof 62 şubesini kapatıyor
Alman mağaza grubu Galeria Karstadt Kaufhof 62 şubesini kapatıyor
Tatil sezonunu açan Tuğçe Aral, bikinili pozlarıyla nefes kesti
Tatil sezonunu açan Tuğçe Aral, bikinili pozlarıyla nefes kesti
Bingöl'de karantina altındaki köyde vaka sayısı 13'e yükseldi
Bingöl'de karantina altındaki köyde vaka sayısı 13'e yükseldi
Müge Anlı'da kan donduran olay! İlişkiye girdiği kuzenini ormanlık alanda öldürdü
Müge Anlı'da kan donduran olay! İlişkiye girdiği kuzenini ormanlık alanda öldürdü
Adana'da bir çiftin bıçaklı kavgasında kadın yaralandı, bileği kesilen kocası öldü
Adana'da bir çiftin bıçaklı kavgasında kadın yaralandı, bileği kesilen kocası öldü
Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu
Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu
10 şişe bira içtikten sonra 18 saat idrarını tutan Çinlinin mesanesi patladı
10 şişe bira içtikten sonra 18 saat idrarını tutan Çinlinin mesanesi patladı
Saldırganın ismini kanıyla parkeye yazan talihsiz kadın için Bakan Selçuk devreye girdi
Saldırganın ismini kanıyla parkeye yazan talihsiz kadın için Bakan Selçuk devreye girdi
Kargoyla gelen ayakkabıdan uyuşturucu çıktı
Kargoyla gelen ayakkabıdan uyuşturucu çıktı
Bilim Kurulu Üyesi Tezer, 'Dondurmadan koronavirüs bulaşır mı?' sorusuna cevap verdi
Bilim Kurulu Üyesi Tezer, "Dondurmadan koronavirüs bulaşır mı?" sorusuna cevap verdi
Kırmızı bültenle aranırken İzmir'de yakalanan DHKP/C üyesi, adliyeye sevk edildi
Kırmızı bültenle aranırken İzmir'de yakalanan DHKP/C üyesi, adliyeye sevk edildi
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda bir askerimiz şehit oldu
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda bir askerimiz şehit oldu
PSG'li Neymar, sözleşme fesihi nedeniyle 50 milyon TL ödeyecek
PSG'li Neymar, sözleşme fesihi nedeniyle 50 milyon TL ödeyecek
Sokağa çıkma kısıtlaması saat 09.00'da başladı! İşte kısıtlamayla ilgili tüm detaylar
Sokağa çıkma kısıtlaması saat 09.00'da başladı! İşte kısıtlamayla ilgili tüm detaylar
Attığı golle gündem olan 'Tuzlalı Tsubasa' halı sahaların açılmasını dört gözle bekliyor
Attığı golle gündem olan 'Tuzlalı Tsubasa' halı sahaların açılmasını dört gözle bekliyor
Yolanthe Cabau'nun sosyal medyadan paylaştığı kaslı vücudu, görenleri kendisine hayran bıraktı
Yolanthe Cabau'nun sosyal medyadan paylaştığı kaslı vücudu, görenleri kendisine hayran bıraktı
İbrahim Tatlıses'in aile sırlarını ifşa eden kişi, oğlu Ahmet Tatlı çıktı
İbrahim Tatlıses'in aile sırlarını ifşa eden kişi, oğlu Ahmet Tatlı çıktı
Sosyal medya çalkalanıyor! WhatsApp'ın 3 özelliği devre dışı kaldı
Sosyal medya çalkalanıyor! WhatsApp'ın 3 özelliği devre dışı kaldı
Memurların nöbetleri fazla mesai sayılacak
Memurların nöbetleri fazla mesai sayılacak
Müge Anlı'nın programında sosyal mesafe kuralı hiçe sayılıyor
Müge Anlı'nın programında sosyal mesafe kuralı hiçe sayılıyor
Pompalı tüfeklerle video çekip TikTok'tan paylaşan 20 kişi gözaltına alındı
Pompalı tüfeklerle video çekip TikTok'tan paylaşan 20 kişi gözaltına alındı
Naz Elmas'ın eşi Erol Özmandıracı, çocuğunun annesi olan eski sevgilisine nafaka ödemeyince icralık oldu
Naz Elmas'ın eşi Erol Özmandıracı, çocuğunun annesi olan eski sevgilisine nafaka ödemeyince icralık oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Hülya Avşar Ebru Gündeş Demet Akalın
Spor Ali Koç Fatih Terim Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Su Bursa Ankara İnşaat
Şu an buradasınız: Apartman dairesinde çıkan yangında iki kişi yaralandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.6.2020 09:43:34. #1.14#
title