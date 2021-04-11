Apartları soyan hırsızlar Emet'te yakalandı

Kütahya'nın Emet ilçesinde 10'dan fazla aparta girerek başta elektronik eşya olmak üzere soygun gerçekleştiren 2 kişi yakalandı.

Kütahya'nın Emet ilçesinde 10'dan fazla aparta girerek başta elektronik eşya olmak üzere soygun gerçekleştiren 2 kişi yakalandı.

Olay, Günlüce köyü Dereli Kaplıcaları'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.D. (30) ve M.Ş. (25) Emet ilçesi Günlüce köyü Dereli Kaplıcaları'nda dün çok sayıda aparta girerek televizyon, klima ve elektronik malzemeleri çaldı. Bugün ise hırsızlık zanlıları Emet ilçe girişindeki kavşakta drift yapmaya kalkınca kaza yaptı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler araçta çok sayıda elektronik eşya olduğunu görünce çalışma başlattı. Yapılan inceleme sonucunda Dereli Kaplıcaları Apartları'nda soygun gerçekleştirdikleri tespit edildi. Şüpheliler çaldıkları malzemelerle birlikte gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı