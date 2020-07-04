Apaçık nasıl yazılır? TDK'ya göre ap açık mı, apaçık mı doğru yazılışı? Günlük hayatta kullanılan birçok kelimenin kullanım şekli karıştırılıyor. Konuşma dili ile yazı dilinde farklılıkların olması kullanımda yanlışlıklara yol açıyor. Bu kelimelerden bir tanesi "apaçık". Peki, apaçık nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru yazılışı hangisi? Ap açık mı, apaçık mı?

Apaçık pekiştirme sözün gün içerisinde birçok kez kullanılıyor. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırılabiliyor. Apaçık nasıl yazılır? Ap açık ayrı mı, bitişik mi yazılır? TDK'ya göre apaçık kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

APAÇIK NASIL YAZILIR? AP AÇIKMI, APAÇIK MI?

Apaçık nasıl yazılır sorusunun TDK'ya göre cevabı: "apaçık" şeklindedir. "Apaçık" kelimesi anlam olarak "bir şeyin çok belli, açık olduğunu ifade eder. TDK'ya göre kelimenin doğru kullanımı birleşik şekilde olacak.

Ap açık - yanlış

Apaçık - doğru

APAÇIK İLE ÖRNEK CÜMLELER

Görünen o ki her şey apaçık ortada.

Sayısal dersler, sözel derslere oranla apaçık ifade sağlıyor.