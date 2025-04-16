Kalp krizi geçiren DEM Parti İstanbul Milletvekili ve İmralı heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder hastaneye kaldırıldı. Önder'in hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Gelişmeler sonrası Aort damarı yırtılmasında ölüm riski var mıdır, merak edildi.

AORT DAMARI YIRTILMASINDA ÖLÜM RİSKİ VAR MIDIR?









Aort diseksiyonu vakaları:

Aort diseksiyonu vakalarının yaklaşık olarak %40'ı ani ölümle sonuçlanır. Geriye kalan %60'lık kesimin tedavi şansı, aort diseksiyonunun tipi, yaygınlığı ve hastaneye ne kadar hızlı getirildiğine bağlı olarak farklılık gösterir.

Aort anevrizması vakaları:

Kalpten çıkan aort damarındaki anevrizma, damarın yırtılmasına yani disseksiyona yol açabildiğinden dolayı mutlaka ameliyatla düzeltilmesi gereken ölümcül bir hastalıktır. Aort anevrizması yırtılmamış ise ameliyatın ölüm riski %10'un altında iken, yırtılmış aort anevrizması ameliyatının ölüm riski %90'a varmaktadır.