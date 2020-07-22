AÖL sınavı saat kaçta? Açıköğretim Lisesi (AÖL) sınav giriş belgesi ve sınav yeri sorgulama AÖL 2019-2020 eğitim öğretim yılının 2. dönem sınavları koronavirüs nedeniyle henüz yapılmamıştı. Fakat içerisinde bulunduğumuz Temmuz ayı itibariyle Açıköğretim Lisesi sınavları yapılacağı duyurulmuştu. Peki sınav yerleri açıklandı mı, sınav saat kaçta yapılacak şimdi detaylara geçelim.

AÖL sınavları her yıl düzenli olarak yapılmaktadır. Fakat bu dönem korona virüs dolayısıyla sınavlar Temmuz ayına ertelenmişti. Bu bakımdan sınav yerlerinin açıklanması ve diğer konular da ertelenmiş oldu. AÖL 2. dönem sınavları önümüzdeki günlerde 25 - 26 Temmuz tarihlerinde yapılacaktır. Saatleri ise detaylı olarak haberimizde.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI MI?

Evet, Açıköğretim Lisesi 2019-2020 eğitim öğretim yılı 2. dönem sınavları için sınav giriş belgesi ve sınav yerleri açıklanmıştır. Sınav giriş belgelerini "aol.meb.gov.tr/" sitesinden sisteme giriş yaparak sorgulatabilirsiniz. Sınav giriş belgelerini yazıcıdan çıkartabilirsiniz. Ayrıca sınav giriş belgeleri üzerinde sınav yerleri de yazmaktadır.

AÖL SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

Açıköğretim Lisesi sınav yerleri belli olmuştur. MEB'in resmi sitesi olan "http://aol.meb.gov.tr/" adresine girerek AÖL sınav giriş belgenizi ve sınav yerlerini sorgulatabilirsiniz.

AÖL SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖL SINAVI SAAT KAÇTA VE NE ZAMAN YAPILACAK?

AÖL sınavının 1. oturumu 25 Temmuz Cumartesi günü sabah saat 09:30'da başlayacaktır. 2. oturum ise yine cumartesi günü öğlen saat 14:00'da başlayacaktır. AÖL sınavının 3. ve son oturumu ise 26 Temmuz Pazar günü sabah saat 09:30'da başlayacaktır.

Sınava girecek öğrencilerin sınava geç kalmamaları ve erken gitmeleri tavsiye ediliyor.

AÖL SINAV SÜRESİ KAÇ DAKİKA OLACAKTIR?

Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Liseleri sınavlarının her bir oturumu 180 dakika sürmektedir. Yani bu sınavlar 3 saat sürüyor.

Ayrıca Açıköğretim Ortaokulu sınavının süresi ise 150 dakika sürmektedir. Bu da 2 saat 30 dakikaya tekabül etmektedir.