AÖL sınavı ne zaman? 2022 Mart AÖL sınav tarihi belli oldu mu? Sınavlar online mı?

Açıköğretim Lisesi sınav dönemi yaklaşırken öğrenciler sınav dönemi hakkında detayları araştırmaya başladı. Peki AÖL sınavları ne zaman? 2022 AÖL sınavları online mı? Sınava katılım gösterecek binlerce öğrenciyi yakından ilgilendiren konuya ilişkin MEB Açık Lise AÖL sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak sorularının cevaplarını bir araya getirdik... AÖL sınavı ne zaman? 2022 AÖL sınav tarihi belli oldu mu?

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık öğretim kurumları 2021-2022 eğitim öğretim yılı 2. dönem sınavları için online (çevrim içi) sınav sistemi 1 Mart ile 10 Mart tarihleri arasında açılacaktır.

2022 AÖL SINAVLARI ONLINE MI?

AÖL sınavlarının çevrim içi olarak yapılacaktır. Açık Öğretim Okulları'nda okuyan öğrenciler, sınavlarını Açıköğretim Okulları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden yapacak.

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