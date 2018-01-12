AÖL kayıt yenileme tarihleri 2018 | Açık Lise 2. dönem kayıt yenileme ücreti ne kadar?

Açık Lise 2. dönem kayıt yenileme ücreti ne kadar? | AÖL kayıt yenileme tarihleri 2018. Açık Öğretim Lisesi (AÖL) kayıt yenileme tarihleri belli oldu. Öğrenciler, 2017-2018 AÖL 2. dönem kayıt yenileme tarihlerini araştırıyor. Peki, AÖL kayıt yenileme ne zaman bitiyor? Açık Lise 2. dönem kayıt yenileme nasıl yapılır? İşte AÖL 2. dönem kayıt yenileme tarihleri...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı Mesleki Açık Öğretim Lisesi (MAÖL) ve Açık Öğretim Lisesi (AÖL) öğrencileri için 2017-2018 2. dönem kayıt yenileme işlemleri başladı. Öğrenciler, AÖL kayıt yenileme tarihlerini araştırıyor. Peki, AÖL kayıt yenileme 2018 ne zaman bitiyor? Açık Lise kayıt yenileme nasıl yapılır? İşte 2018 AÖL kayıt yenileme ile ilgili merak edilen her şey...

AÖL KAYIT YENİLEME TARİHLERİ 2018 | AÇIK LİSE KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BİTİYOR?

Eğitimine AÖL'de devam eden öğrenciler, ilk dönem sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından 2. dönem kayıt yenileme işlemlerini yapmak için tarihleri araştırıyor. Açık Öğretim Lisesi 2. dönem kayıt yenileme işlemleri 8-23 Ocak 2018 tarihleri arasında yapılacak.

AÖL KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Açık Öğretim Lisesin e kayıt yenileme yaptıracak öğrenciler, her yıl belirlenen k ayıt yenileme sınav ücretini ödemek zorundadır. 2018 yılında bir dönem için kayıt yenileme Sınav Ücreti ; 30 TL olarak belirlenmiştir. (30 TL Açık Öğretim Lisesi Kayıt Yenileme Sınav Ücreti olarak 5 TL ise Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliğine yatırılacaktır.)

Öğrenci adayı, T.C. Kimlik Numarası beyan ederek T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankası nın b ankamatikler ine (ATM) veya Türkiye Vak ıflar Bankası şubelerine giderek ya da ilgili bankaların internet b ankacılı kları üzerinden " MEB De stek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü " hesabına 30 TL ödeyecek ve dekontu muhafaza edecektir. (T.C. vatandaşı olmayan öğrenci adayları ise İl Göç İdaresi Müdürlüklerinden alacakları yabancı kimlik numarası ile anlaşmalı bankalara müracaat edeceklerdir.) ÖNEMLİ NOT: (Şuan ki bankamatiklerde ve i n ternet b ankacılığı üzerindeki sınav ücreti ibaresi "AÇIK ÖĞRETİM LİSELE 2018/2 İLK.KAY IT - KAYIT YEN.ÜCR." şeklindedir.)

Kayıt yenileme sınav bedeli nin 5 TL' si ise Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Okul Aile Birliklerinin vereceği banka hesap numarasına veya söz konusu okullardaki ilgili görevliye makbuz karşılığında ödenecektir.

2. DÖNEM DERS SEÇME İŞLEMLERİ NE ZAMAN?

Ders seçme işlemi en geç 26 Ocak 2018 günü mesai bitimine (saat 18:00) kadar yapılacaktır. Ders seçme işlemi sistemde,"Ders Seçme ve Kayıt Yenileme İşlemleri " menüsü altında yer alan "Ders Seçme İşlemi" seçeneğinden yapılır. Ders seçme işleminin nasıl yapılacağına ilişkin ayrıntılı açıklama resmî web sitemizde yer almaktadır.

üresi içerisinde ders seçme işlemini yapmayan/yapamayan öğrencilerin ders seçme işlemleri sistem tarafından yapılır. Öğrenciler seçilen derslerden sınava girmek zorundadır.

AÖL MEZUNİYET ŞARTLARI NELER?

* Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri olması,

* Toplam kazanılan kredinin en az 192 veya üzeri olması,

* Ortak derslerin tamamını başarması veya muaf olması, Dil ve Anlatım/Türk Dili ve Edebiyatı dersinden muafiyet olmaması nedeniyle mutlaka başarılması,

* Açık Öğretim Lisesinde en az bir dönem sınava girmiş olması gerekmektedir.