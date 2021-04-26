AÖL kayıt yenileme! AÖL sınavları ne zaman 2021? MEB Açık Öğretim Lisesi sınav tarihleri!
AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu merak edilen konulardan biri oldu. Açık Lise sınavları sonrası 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak? AÖL sınavları ne zaman? Açık Lise AÖL 3. dönem sınav tarihleri!
Açık Öğretim Lisesi 2021 AÖL sınavları 3. dönem sınavı hazırları yapılamaya başlandı. Peki, AÖL kayıt yenileme! AÖL sınavları ne zaman 2021? MEB Açık Öğretim Lisesi sınav tarihleri!
AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?
AÖL 3. dönem sınavlarının 3-4 Temmuz tarihlerinde yapılması bekleniyor. Konu ile ilgili resmi açıklama yapılmadı. Açık Lise sınavları tarihleri henüz belli değil. Açık Lise (AÖL) 3. dönem sınavları tarihleri koronavirüs sebebiyle henüz tarihleri belli değil. Fakat, Temmuz ayı içerisinde yapılması bekleniyor.
AÇIK LİSE (AÖL) SINAV SONUÇLARI
AÖL 2. dönem sınavları 29 Mart tarihinde sona erdi. Henüz açıklanmayan sınav sonuçları, son yapılan sınavda 1 Mart tarihinde sona erip 11 Mart tarihinde erişime açıldı