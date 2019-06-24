AÖF yaz okulu kayıtları başladı! Hangi dersler açılacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu kayıtları bugün başladı. Binlerce öğrencinin merak ettiği soruların içerisinde AÖF yaz okulu kayıtları kaç gün sürecek, AÖF yaz okuluna kimler kayıt yaptırabilir, AÖF yaz okulunda hangi dersler açılacak, AÖF yaz okulu ücreti ne kadar gibi sorular yer alıyor. İşte AÖF yaz okulu ile ilgili her şey...

AÖF YAZ OKULU KAYITLARI KAÇ GÜN SÜRECEK?

AÖF yaz okulu, ilgili öğretim yılının bahar döneminden sonra açılır. Yaz okulu kayıtları 24-28 Haziran 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.

AÖF YAZ OKULUNA KİMLER KAYIT YAPTIRABİLİR?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okuluna;

1- Yaz okuluna güz ve bahar döneminde kayıt yenileten-yeniletmeyen, yarı yıl fark etmeksizin tüm Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Fakültelerin öğrencileri kayıt yaptırabilir.

2- 2018-2019 öğretim yılında son kez yapılacak üç ders sınavına girme hakkı bulunan öğrenciler isterlerse yaz okuluna başvurabilirler. Ancak yaz okuluna kayıt yaptıran öğrenci, üç ders sınavına katılamaz.

3- Öğrenciler, üst yarıyıl ya da alt yarıyıllardan hiç almadıkları dersleri yaz okulunda alabilir. Tüm bu koşullarda yaz okulunda en fazla 5 ders seçebilirler.

4- Öğrenim gördüğü programda FF harf notlu dersi/dersleri olan öğrenci yaz okulunda bu dersi/dersleri alabilir.

5- Genel Not Ortalaması (GNO) 2,00'ın altında olan öğrenciler, koşullu geçtikleri dersleri yani CD, DC ve DD harf notu aldıkları ders/dersleri yaz okulunda alabilir.

AÖF YAZ OKULUNDA HANGİ DERSLER AÇILACAK?

1- Ders seçimi, aof.anadolu.edu.tr adresindeki Kayıt Otomasyonu bağlantısı Yaz Okulu Kayıt linkinden ilgili kayıt tarihleri arasında yapılacaktır.

2- Yaz okulunda hangi ders/derslerin açılacağı ilgili birim kurulu kararı ve Senatonun onayıyla yaz okulu kayıt tarihlerinden sonra belirlenir.

NOT YÜKSELTMEK İÇİN YAZ OKULUNDAN DERS ALINABİLİR Mİ?

1- Genel not ortalaması 2,00 veya 2,00'nin üzerinde olup FF harf notu haricinde başarısız dersi bulunmayan öğrenci, not yükseltmek için ders seçemez.

2- Genel not ortalaması 2,00'nin altında olup başarısız olan FF harf notlu dersle birlikte koşullu geçer (CD, DC ve DD) harf notu alınan ders/derslerden en fazla 5 ders seçebilir.