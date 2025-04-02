AÖF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN? 2025 AÖF sınav yerleri belli oldu mu, sınav giriş belgesi nasıl alınır?

AÖF vize sınavlarına katılacak öğrenciler için en önemli konular arasında sınav tarihleri, sınav merkezleri ve sınav giriş belgeleri yer alıyor. Üniversite tarafından açıklanan takvime göre, AÖF 2025 vize sınavları Nisan ayında yapılacak. İşte AÖF vize sınav tarihleri, sınav giriş belgesi alma adımları ve sınav yerlerine dair tüm detaylar…

AÖF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan akademik takvime göre, 2025 AÖF Bahar Dönemi ara sınavları (vize sınavları) 19-20 Nisan 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Bu sınavlara katılacak öğrenciler, AÖF sınav yerleri ve sınav giriş belgelerini sınavdan yaklaşık 10 gün önce öğrenebilecek.

AÖF SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

Sınav yerleri henüz açıklanmadı. Ancak sınav giriş belgelerinin Nisan ayının ilk haftasında erişime açılması bekleniyor. Sınav giriş belgesi yayımlandığında, hangi okulda, hangi salonda ve saatte sınava gireceğiniz detaylı olarak belgenizde yer alacak.

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