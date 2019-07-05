AÖF üç ders sınavı ne zaman? AÖF yaz okulu kaydı için son gün!

AÖF öğrencileri üç ders sınavının ne zaman yapılacağını merak ediyor. Aynı zamanda Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu kayıt işlemleri bugün sona eriyor. Kayıt yaptırmayan AÖF öğrencileri AÖF yaz okuluna nasıl kayıt yaptıracaklarını araştırıyor. Peki AÖF üç ders sınavı ne zaman? AÖF yaz okuluna nasıl kayıt yaptırılır? İşte AÖF ile ilgili merak edilenler…

AÖF ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN?

2018-2019 Öğretim Yılı Üç Ders Sınavı 27 Temmuz 2019 tarihinde uygulanacak. AÖF üç ders sınav giriş belgesi 22 Temmuz 2019 tarihinde yayınlanacak.

TÜM AÖF ÖĞRENCİLERİ KAYIT YAPTIRABİLİR

AÖF yaz okulu kayıtları, 24 Haziran 2019 tarihinde başlamıştı. Bugün sona erecek olan AÖF yaz okulu başvuruları için, güz ve bahar döneminde kayıt yenileten-yeniletmeyen, yarıyıl fark etmeksizin tüm açıköğretim sistemindeki öğrenciler kayıt yaptırabilir.

YA ÜÇ DERS SINAVI YA YAZ OKULU

AÖF 2018-2019 öğretim yılında son kez yapılacak üç ders sınavına girme hakkı bulunan öğrenciler, isterlerse yaz okuluna başvurabilir. Ancak yaz okuluna kayıt yaptıran bir öğrenci, üç ders sınavına katılamaz.

AÖF YAZ OKULUNDA EN FAZLA 5 DERS ALINABİLİR

Öğrenciler, üst yarıyıl ya da alt yarıyıllardan hiç almadıkları dersleri yaz okulunda alabilir. Tüm bu koşullarda yaz okulunda en fazla 5 ders seçebilir. Öğrenim gördüğü programda FF harf notlu dersi/dersleri olan öğrenci yaz okulunda bu dersi ya da dersleri alabilir. Genel Not Ortalaması (GNO) 2,00'ın altında olan öğrenciler, koşullu geçtikleri dersleri yani CD, DC ve DD harf notu aldıkları ders/dersleri yaz okulunda alabilir.

AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Yaz okulu kayıtları aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden yapılıyor.

AÖF YAZ OKULU KAYIT İŞLEMİ İÇİN TIKLAYIN.

AÖF YAZ OKULU ÜCRETLERİ NE KADAR?

Yaz okulunda 1 Ders alan öğrenci Toplam 160,00 öder.

Yaz okulunda 2 Ders alan öğrenci Toplam 175,00 öder.

Yaz okulunda 3 Ders alan öğrenci Toplam 190,00 öder.

Yaz okulunda 4 Ders alan öğrenci Toplam 205,00 öder.

Yaz okulunda 5 Ders alan öğrenci Toplam 220,00 öder.