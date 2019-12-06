AÖF sınav yerleri açıklandı mı? AÖF sınav tarihleri 2020, AÖF sınav giriş belgesi sorgulama

06.12.2019 11:32 | Son Güncelleme: 06.12.2019 11:32

AÖF sınav sonuçları nasıl sorgulanır? 2019 Açık Öğretim Fakültesi güz dönemi ara sınavlarına az zaman kala sınav giriş belgeleri sorgulanıyor. İktisat ve İşletme Fakültelerinde eğitim hayatını sürdüren açık öğretim öğrencileri 14 – 15 Aralık'ta ilk sınavlarını olacak. Hemen ardından 18 – 19 Ocak'ta da dönem sonu sınavları yapılacak. AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır? AÖF sınavları ne zaman? İşte detaylar…

AÖF SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, 2019 yılının son sınavını 14 – 15 Aralık tarihinde yapacak. İktisat ve İşletme Fakültelerine kayıtlı öğrencilerin sorumlu olduğu sınava dair sınav yerleri ise henüz belirlenmedi. AÖF sınav yerlerinin önümüzdeki hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA

Anadolu Üniversitesi tarafından düzenlenen AÖF sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencilerine ait olan e-Kampüs sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile sisteme giriş yaparak öğrenebilirler.

Açık Öğretim Fakültesi Sınav Sonucu Sorgulama...

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖF Güz Dönemi ara sınavları 14-15 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek. İki gün sürecek sınavlar iki oturum şeklinde yapılacak ve öğrencilere her ders için 30 dakika verilecek. Sabah oturumları 09.30'da, öğleden sonraki oturumlar saat 14.00'te başlayacak.

AÖF SINAVI GEREKLİ BELGELER

Sınava girişte "Sınav Giriş Belgesi" ve "Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik" (Fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı/Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı, T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Mavi Kart, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen Geçici Kimlik Belgesi, yurt dışında yapılan sınavlarda T.C. vatandaşları hariç başka bir ülkenin vatandaşları için o ülkeye ait nüfus cüzdanı) belgeleri adayın yanında olmalıdır.