AÖF SINAV TAKVİMİ | AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı, nasıl alınır? AÖF bahar dönemi sınavları ne zaman?

"AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı?" sorusunun cevabı, sınava katılacak binlerce öğrencinin gündeminde yer alıyor. Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan açıklamalara göre AÖF sınav takvimi belirlenmiş durumda. Öğrenciler ise bir an önce AÖF sınav giriş belgesi erişime açıldı mı diye kontrol etmeye başladı. Peki,AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı? AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır?

AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖF 2024-2025 öğretim yılı bahar dönemi ara sınavları, 19-20 Nisan 2025 tarihlerinde uygulanacak. Sınavlar, Cumartesi ve Pazar günleri olmak üzere iki oturumda düzenlenecek.

BAHAR DÖNEMİ SINAVLARI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Sabah oturumu saat 09.30'da, öğleden sonra oturumu ise saat 14.00'te başlayacak.

SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYINLANDI MI?

Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, "Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2024-2025 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara Sınavı giriş belgeleri yayımlandı. Belgenize https://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden erişebilirsiniz" ifadesine yer verildi.