AÖF SINAV SONUCU SORGULAMA || AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF final sınavı sonuçları sorgulama ekranı!

AÖF SINAV SONUCU SORGULAMA || AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF final sınavı sonuçları sorgulama ekranı!
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AÖF sınav sonucu sorgulama işlemi için geri sayım başladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) final sınavlarını tamamlayan öğrenciler, "AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?" ve "AÖF sınav sonucu nasıl öğrenilir?" sorularına yanıt arıyor.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, 4 oturumda gerçekleştirilen 2024-2025 Bahar Dönemi Açıköğretim Sistemi programlarının dönem sonu sınavı sonuçları ilan edildi. 2024-2025 eğitim yılı AÖF bahar dönemi final sınavları, 24-25 Mayıs 2025 tarihlerinde tamamlandı. Peki, AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF final sınavı sonuçları sorgulama ekranı!

AÖF FİNAL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesi, genellikle sınavların tamamlanmasından sonra final sonuçları 3 Haziran Salı günü https://aof.anadolu.edu.tr/ adresinden erişime açıldı.

AÖF SINAV SONUCU SORGULAMA || AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF final sınavı sonuçları sorgulama ekranı!

AÖF SINAV SONUCU NASIL SORGULANIR?

AÖF sınav sonucu sorgulama ekranı, Anadolu Üniversitesi'nin resmî sistemleri üzerinden aktif hale gelecek. Sonuçlar açıklandığında aşağıdaki adımları takip ederek sınav notunuzu görüntüleyebilirsiniz:

  1. https://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresine giriş yapın.
  2. T.C. kimlik numarası ve şifreniz ile sisteme bağlanın.
  3. "Sınav Sonuçları" sekmesini seçin.
  4. İlgili dönemi seçerek AÖF final sınav sonucu bilginizi öğrenin.

AÖF SINAV SONUCU SORGULAMA || AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF final sınavı sonuçları sorgulama ekranı!

AÖF YAZ OKULU NE ZAMAN?

AÖF yaz okulu 30 Haziran 2025 - 16 Ağustos 2025 tarihlerinde olacak. Açıköğretim Sistemi yaz okulu sınavı ise 16 Ağustos'ta yapılacak.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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