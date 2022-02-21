AÖF ara sınav ne zaman? AÖF sınav tarihleri belli oldu mu? 2022 AÖF sınav tarihi!

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AÖF ARA SINAV NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ara sınav tarihleri belli oldu. Sınava girecek öğrenciler AÖF ara sınav ne zaman konusunu araştırıyor. AÖF ara sınav tarihi 2 Nisan ve 3 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılacağı netleşti.

AÖF SINAV TARİHLERİ

AÖF Bahar Dönemi Ara Sınavı : 02- 03 Nisan 2022

AÖF Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı : 21- 22 Mayıs 2022

AÖF Yaz Okulu Sınavı : 13 Ağustos 2022

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