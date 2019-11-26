Antlers Filmi
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“Antlers”, gizemli ve içine kapanık bir öğrenciyle yakınlaşmaya başlayan genç bir öğretmene (Keri Russell) odaklanıyor. İkili yakınlaştıkça öğretmen, öğrencisinin babasının ve kardeşinin ölümcül sonuçları olabilecek bir sır sakladığını keşfeder. Çocuğu korumasına alan öğretmen, hayal gücünün de ötesinde korkulara karşı hayatta kalmak için mücadele edecektir.
Yönetmen: Scott Cooper
Senaryo: Scott Cooper, C. Henry Chaisson, Nick Antosca
Oyuncular: Keri Russell, Jesse Plemons, Jeremy T. Thomas, Graham Greene, Scott Haze, Rory Cochrane, Amy Madigan, Cody Davis, Sawyer Jones, Arlo Hajdu, Dendrie Taylor, Dorian Kingi, Glynis Davies , Andy Thompson, Emily Delahunty, Jesse Downs, Katelyn Peterson
Filmin Türü: Korku
Orijinal Adı: Antlers
Yapımcı Firma: Fox Searchlight Pictures
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: Fox Searchlight Pictures
Vizyon Tarihi: 01.01.2070
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