Antlers Filmi

26.11.2019 13:58 | Son Güncelleme: 26.11.2019 13:58

“Antlers”, gizemli ve içine kapanık bir öğrenciyle yakınlaşmaya başlayan genç bir öğretmene (Keri Russell) odaklanıyor. İkili yakınlaştıkça öğretmen, öğrencisinin babasının ve kardeşinin ölümcül sonuçları olabilecek bir sır sakladığını keşfeder. Çocuğu korumasına alan öğretmen, hayal gücünün de ötesinde korkulara karşı hayatta kalmak için mücadele edecektir.

Yönetmen: Scott Cooper

Senaryo: Scott Cooper, C. Henry Chaisson, Nick Antosca

Oyuncular: Keri Russell, Jesse Plemons, Jeremy T. Thomas, Graham Greene, Scott Haze, Rory Cochrane, Amy Madigan, Cody Davis, Sawyer Jones, Arlo Hajdu, Dendrie Taylor, Dorian Kingi, Glynis Davies , Andy Thompson, Emily Delahunty, Jesse Downs, Katelyn Peterson

Filmin Türü: Korku

Orijinal Adı: Antlers

Yapımcı Firma: Fox Searchlight Pictures

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: Fox Searchlight Pictures

Vizyon Tarihi: 01.01.2070



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Kaynak: InterSinema.com