Antikorlara yakalanmayan koronavirüs mutasyonu tespit edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Antikorlara yakalanmayan koronavirüs mutasyonu tespit edildi

05.12.2020 20:57 | Son Güncelleme: 05.12.2020 21:13
Antikorlara yakalanmayan koronavirüs mutasyonu tespit edildi

Tüm dünya koronavirüs aşısını beklerken bilim insanları salgının seyrini değiştirecek yeni bir keşfe imza attı. Fred Hutchinson Kanser Araştırma Merkezi uzmanları, koronavirüsün enfeksiyonla savaşmak için geliştirilen antikorlara yakalanmama potansiyeline sahip bir mutasyonunu tespit etti.

Nature dergisinin haberine göre, Fred Hutchinson Kanser Araştırma Merkezi uzmanları, üç monoklonal antikorun bağlanmasını (laboratuvarda oluşturulan ve özel tedavinin bir parçası olarak hastalara uygulanan) engelleyebilecek olası tüm Kovid-19 mutasyonlarını haritalandırdı.

KORONA MUTASYONU ANTİKORLARA YAKALANMIYOR

Bir dizi mutasyonun, virüsün hücrelere girmek için kullandığı reseptör bağlama alanı (RBD) adı verilen bir protein segmentini etkilediği ortaya çıktı. Bu mutasyonlardan biri, virüsü tüm antikor kokteylinden gizlerken, diğerleri üç antikordan birinden kurtulmayı başardı.

SALGININ SEYRİ DEĞİŞEBİLİR

Uzmanlar, bu değişikliklerin bir kısmının Kovid-19 ile enfekte olmuş kişilerde yaygın olduğunu ancak Hollanda ve Danimarka'da antikor dizisinin tümüne direnen bir mutasyonun tespit edildiğini kaydetti. Bu tespitin salgının seyrini kötü yönde değiştirebileceği düşünülüyor.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Donald Trump Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cansu Dere Kenan Işık Acun Ilıcalı Demet Akalın
Spor Falcao Samatta Fatih Terim Samet Aybaba Sergen Yalçın
Tüm Haberler Deprem Antalya Akdeniz Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Antikorlara yakalanmayan koronavirüs mutasyonu tespit edildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.12.2020 21:13:11. #1.15#
title