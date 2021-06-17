Antikor testi nedir? COVID antikor testi nasıl yapılır? Biontech antikor testi nerede yapılır

Antikorlar, insanların vücudunda var olan ve bağışıklık sisteminin dışarıdan gelen tehditleri anlamasına, tanımlamasına ve bu tehditleri ortadan kaldırmasına yardımcı olan proteinlerdir. Peki, Antikor testi nedir? COVID antikor testi nasıl yapılır? Biontech antikor testi nerede yapılır

Covid-19 pandemisi nedeniyle PCR ve antikor testi merak edilen konular haline geldi. İşte COVID antikor testi hakkında merak edilenler

ANTİKOR TESTİ NEDİR?

Tıp literatüründe immunoglobulin olarak bilinen antikor, bağışıklık sisteminin bir parçası olarak vücuttaki yabancı maddelerle savaşan Y biçimli proteinlerdir. Antikorun savaştığı bu yabancı maddeler, antijen olarak bilinir. Antijen olarak tanımlanan bu yabancı maddeler; herhangi bir virüs, bakteri veya kimyasallar olabilir. Bu antijenler ile savaşması için üretilen her antikor benzersiz olmakla beraber, antijen üzerinde bulunan yapıyı tanımak adına kullanılır. Bu sayede antikorlar, antijenleri vücuttan atabilmek için bu yabancı maddelere bağlanır ve bağışıklık sistemi için kompleksler oluşturur. Seroloji testi olarak da bilinen antikor testi ise kişiden alınan kan örneğinde, bir antikorun varlığının belirlenmesi için yapılan işlemdir. Belirli bir antikor türüne odaklanan bazı antikor testleri de bulunmaktadır. Antikor testleri arasında en çok yapılan testler ise IgM, IgG ve IgE'dir.

Antikor Testinin COVID-19 İle Bağı Nedir?

COVİD-19 için yapılması gereken ve yapılan antikor testlerinin uygulanmasında birkaç farklı analiz yöntemi ve farklı antikor tiplerinin analizleri yapılmaktadır.

Bahsedilen bu analiz çeşitleri IgG, IgM ve IgA immünoglobulinleridir.

Antikor testi yakın zamanda geçirilmiş enfeksiyon hakkında bilgi vericidir. Belirtilen bu sürenin ne kadar olduğu hakkında henüz net bir bilgi yoktur. Kısa vadede 10 veya 20 gün arasında vücudunda antikor gösterebilen kişilerde Covid-19 geçirmiş ve buna bağışıklık kazanmış olma durumu ile ilgili genel bir kanı olabilir ama bu durum da en önemli ikinci adımın yapılması gerekmektedir. O adım da antikor testi pozitif çıkan kişilerin mutlaka PCR testi yaptırmasından geçmektedir. Çünkü mevcut durumda antikor o kişinin covid- 19 virüsüyle karşılaştığının göstergesidir kişinin hala taşıyıcı olup olmadığını göstermez bu yüzden kişinin mutlaka PCR testi de yaptırması gerekmektedir.

Antikor Testi Nasıl Yapılır?

Antikor testi yukarıda belirttiğimiz gibi iki çeşittir,

1. Erken Cevap: (İmmunoglobulin M)

2. Geç Cevap: (İmmunoglobulin G)

Erken cevapta İmmunoglobulin M ve İmmunoglobulin G her ikisi de yapılmaktadır. Türkiye de uygulanan antikor testleri şuan iki çeşittir.

Bu iki çeşitten ilki genel ismiyle kart adı verilen kart test dediğimiz hızlı test olarak bilinmektedir. Kart test dediğimiz test iki saat içerisinde bize sonucu gösterebilmektedir. Kişiden bu test için kan alınır ve bu kan kart test paneli içerisinde bulunan kimyasallar neticesinde ya çizgi oluşur ya da hiç çizgi oluşmaz. Çizgi oluşmaması durumu testin negatif olduğu anlamına gelmektedir.

İmmunoglobulin M kısmında herhangi bir çizgi olursa kişide İmmunoglobulin M tipi antikor olduğu ve bulunduğu anlamına gelir. Bu kişide erken yanıt oluşmuş demektir.

İmmunoglobulin G bandında çizgi oluşursa; kişide İmmunoglobulin G tipi antikor olduğu ve bulunduğu anlamını taşır. Bu durum ise kişide geç yanıt oluşmuş anlamına gelmektedir.

Covid-19 enfeksiyonuna karşı oluşan IgA ve IgM antikorlarını saptamak için kullandığımız testin pozitif çıkma durumu bize kişinin yakın zamanda covıd-19 virüsü ile karşılaştığı bilgisini vermektedir.

Bu mevcut durumun tersi de olabilmektedir. Çünkü enfekte olan hastaların virüse cevap verebilmesi yani henüz antikor gelişmesi için belirli ve yeterli bir zaman geçmediği için negatif de çıkabilmektedir.

Antikor Testi Kimlere Yapılır?

Antikor testleri, vücudunda bakteri veya virüs bulunduğu düşünülen kişilere yapılmaktadır. Örneğin IgG antikor testi; bulaşıcı hastalığa maruz kalmış kişilerde hastalığın tespiti, takibi veya bağışıklık durumunun ele alınması için uygulanır. Aynı şekilde IgM antikor testi, dolaşım ve lenfatik sistemlerindeki bulaşıcı hastalıkların tespiti ve bağışıklık durumunun değerlendirilmesi için uygulanmaktadır. Son olarak, bu iki antikor testinden farklı olan IgA antikor testine ise genellikle çölyak hastalığının tespiti ve bağışıklık sisteminin yetersizliğinin ele alınması gibi durumlarda başvurulmaktadır.