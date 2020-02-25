Antikkapı, çalışanlarını onure edildi

25.02.2020 11:06 | Son Güncelleme: 25.02.2020 11:06

Antikkapı 3. Hizmet Yılı Ödül Töreninde uzun süredir kuruma hizmet veren personeller, plaketle onure etti.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Antikkapı A.Ş., personeli için Seka Bahçe Düğün Salonu'nda 3. hizmet yılı ödül töreni düzenledi. Düzenlenen programda 5, 10, 15 ve 20 yılın üzerinde hizmeti olan Antikkapı personeline plaket takdim edildi. Programa Antikkapı A.Ş. Genel Müdürü İslam Yücel, Toleyis Sendikası Marmara Şube Başkanı Yusuf Kutlu, şirket yöneticileri ve tüm Antikkapı A.Ş. çalışanları katıldı.



Günün anlam ve önemine değinen bir konuşma yapan Antikkapı A.Ş. Genel Müdürü İslam Yücel, "Zaman hızla akıp gidiyor. Bize düşen şirketimizi çağın gereklerine uygun bir biçimde iyileştirmek, geliştirmek ve geleceğe taşımaktır. Bünyemizde faaliyet gösteren tüm iş yerlerimizde kaynaklarımızı doğru kullanarak ve israfı önleyerek, küçük önlemlerle zaman ve enerji tasarrufunu siz değerli arkadaşlarımızla elde ettik. Çıktığımız bu yolda desteklerini esirgemeyen ve özverili bir şekilde çalışan Antikkapı ailemize teşekkür ediyorum ve gelecek çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.



Antikkapı A.Ş.'nin geleneksel olarak düzenlediği hizmet yılı ödül töreninde bu yıl, sosyal sorumluluk projesi 'Bir Kitap da Sen Hediye Et' kapsamında Elazığ'daki depremzede çocuklar için tüm çalışanlar kitap bağışı yaptı. Antikkapı A.Ş. Genel Müdürü İslam Yücel ile Toleyis Sendikası Marmara Şube Başkanı Yusuf Kutlu, beraber kitap kumbarasına kitap bağışında bulundu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA