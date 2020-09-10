Antibiyotik direnci nedir? Antibiyotik direnci neden olur, nasıl kırılır?
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Antibiyotik direnci nedir? Antibiyotik direnci neden olur, nasıl kırılır?

Antibiyotik direnci, vücuttaki bakterilerin, antibiyotiklerin etkilerine karşı durabilmeleridir. Bir mikroorganizmanın antibiyotiklerin etkilerine karşı durabilme yeteneği olan söz konusu direnç, ilaç direncinin özel bir çeşididir. Antibiyotik direnci hakkında detaylar haberimizde.

Antibiyotik direnci nedir? Antibiyotik direnci neden olur, nasıl kırılır?
10.09.2020 16:04 | Son Güncelleme: 10.09.2020 16:08

Antibiyotik dirnci nasıl kırılır sorusu araştırılıyor. Vücutta belirli bir antibiyotiğe karşı direnç oluşması, antibiyotiğin tedavi dozunda direnç gösteren bakterileri öldüremediği ve çoğalmasına engel olamadığı için çeşitli hastalıkların oluşumunun gerçekleşmesi anlamına gelir.

ANTİBİYOTİK DİRENCİ NEDİR?

Bakteriler, çevrelerinde meydana gelen değişikliklere hızlı uyum sağlayabilen varlıklardır. Antibiyotik direnci de bunun bir örneğidir. Antibiyotik direnci bir mikroorganizmanın antibiyotiklerin etkilerine karşı durabilme yeteneğidir. Belirli bir antibiyotiğe karşı direnç, antibiyotiğin tedavi dozunda dirençli bakterileri öldüremediğini veya çoğalmalarına engel olamadığını ifade eder.

ANTİBİYOTİK DİRENCİ NEDEN OLUR?

Antibiyotik direncine sahip bakteriler antibiyotik varlığında, dirençli olmayan bakterilere göre avantaj sağlar ve bunun bir sonucu olarak belirli bir süre sonra var olan bakterilerin çoğu o antibiyotiklere karşı direnç sahibi olur. Ayrıca, bakteriler dirence neden olan genetik yapıları farklı bakteri türlerine de aktarabilir, bu da antibiyotik direncinin bakteriler arasında yaygınlaşmasına neden olur.

Dirençli bakterilerin neden olduğu hastalıklar, öncelikle yoğun bakım ortamında ve bağışıklık sistemi zayıflamış hastalarda çeşitli sağlık riskleri oluşturular. Dirençli bakterilerin neden olduğu bu hastalıklar, tedaviye dirençli olup, hastanede yatış sürelerinin uzamasına ve komplikasyonların gelişmesine, ölüm ve hastalığa yakalanma oranlarında artışa neden olur.

Antibiyotik direncinin önüne geçilmemesi durumunda ilerde basit enfeksiyon yaralarında dahi ölümle karşılaşmak mümkün olabilir.

ANTİBİYOTİK DİRNCİ NASIL KIRILIR?

2017 yılında yapılan bir çalışma neticesinde Danimarka'nın Kopenhag ve ABD'nin Ross üniversitelerinden bilim adamları, çoklu ilaç direncine sahip Klebsiella pneumoniae (K. pneumoniae) ve Escherichia coli (E. coli) bakterileri üzerine yaptıkları çalışmayla, söz konusu bakterilerin antibiyotiklere karşı varlıklarını sürdürüp gelişmelerine imkan veren kilit genleri tespit edip etkisiz hale getirerek bakterilerin antibiyotik direncini kırmayı başardı.

Her bir bakteriyel genin antibiyotik direncine katkısını inceleyen bilim adamları, K. pneumoniae bakterisini en güçlü antibiyotiklerden biri olan kolistinin varlığına karşı dirençli hale getiren bazı genleri tespit etti. Bilim adamları bunlar içinde "dedA" adlı genin bastırılmasının bakterinin antibiyotik direncini tamamen kırdığını gördü.

Öte yandan araştırmacılar, E. coli'nin beta-laktam antibiyotiklerine direncinin kırılmasında da benzer genlerin bastırılmasının etkili olduğunu tespit etti.

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