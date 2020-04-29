Anten bağlamak için çıktığı çatıdan düşüp, öldü ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde, anten bağlamak için çıktığı tek katlı evin çatısından dengesini kaybedederek düşen Musa Yalvaç (57), yaşamını yitirdi.

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde, anten bağlamak için çıktığı tek katlı evin çatısından dengesini kaybedederek düşen Musa Yalvaç (57), yaşamını yitirdi.

Eğirdir'e bağlı Sarıidris beldesinde oturan Musa Yalvaç, saat 10.30 sıralarında tek katlı evinin çatısına anten bağlamak için çıktı. İddiaya göre, bir anda dengesini kaybeden Musa Yalvaç, düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Musa Yalvaç, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası kaldırıldığı Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.

Kaynak: DHA