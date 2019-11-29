Antebellum Filmi
Antebellum filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Antebellum filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
Yönetmenliğini ve senaristliğini Gerard Bush ve Christopher Renz ikilisinin üstlendiği filmin başrollerinde Janelle Monáe, Eric Lange, Jena Malone, Jack Huston ve Kiersey Clemons yer alıyor.
Yönetmen: Gerard Bush, Christopher Renz
Senaryo: Gerard Bush, Christopher Renz
Oyuncular: Janelle Monáe, Eric Lange, Jena Malone, Jack Huston, Kiersey Clemons, Gabourey Sidibe, Marque Richardson, Tongayi Chirisa, Robert Aramayo, Lily Cowles, Caroline Cole, Lyle Brocato , Devyn A. Tyler, Hick Cheramie, Dayna Schaaf, Betsy Borrego, Chelsea Cierria Davis, T.C. Matherne, Choppy Guillotte, Christine Hernandez, Kaleb Naquin, Grace Junot, Todd Voltz, Kimani Bradley, London Boyce
Filmin Türü: Gerilim
Orijinal Adı: Antebellum
Yapımcı Firma: Bir Film
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: Bir Film
Vizyon Tarihi: 01.05.2020
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