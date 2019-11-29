Antebellum Filmi

29.11.2019 13:58 | Son Güncelleme: 29.11.2019 13:58

Yönetmenliğini ve senaristliğini Gerard Bush ve Christopher Renz ikilisinin üstlendiği filmin başrollerinde Janelle Monáe, Eric Lange, Jena Malone, Jack Huston ve Kiersey Clemons yer alıyor.

Yönetmen: Gerard Bush, Christopher Renz

Senaryo: Gerard Bush, Christopher Renz

Oyuncular: Janelle Monáe, Eric Lange, Jena Malone, Jack Huston, Kiersey Clemons, Gabourey Sidibe, Marque Richardson, Tongayi Chirisa, Robert Aramayo, Lily Cowles, Caroline Cole, Lyle Brocato , Devyn A. Tyler, Hick Cheramie, Dayna Schaaf, Betsy Borrego, Chelsea Cierria Davis, T.C. Matherne, Choppy Guillotte, Christine Hernandez, Kaleb Naquin, Grace Junot, Todd Voltz, Kimani Bradley, London Boyce

Filmin Türü: Gerilim

Orijinal Adı: Antebellum

Yapımcı Firma: Bir Film

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: Bir Film

Vizyon Tarihi: 01.05.2020



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Kaynak: InterSinema.com