Antalyalı balıkçılar balon balığı kuyruk alımına ilgi gösterdi

Antalya'da, Tarım ve Orman Bakanlığınca balon balığı avcılığına ilişkin çalışmaların ardından yaklaşık 2 bin balon balığı kuyruğu, il müdürlüğüne teslim edildi.

Antalya Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifi Birlik Başkanı Cengiz Balta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bakanlığın balon balığı avcılığının desteklenmesine dair tebliğinin yürürlüğe girdiğini hatırlattı.

Buna göre, Su Ürünleri Bilgi Sistemi'ne (SUBİS) kayıtlı, çevirme ve sürütme ağları dışında avcılık faaliyetinde bulunan, geçerli bir balıkçı gemisi ruhsat tezkeresine sahip olan balıkçıların avladıkları balon balığı başına 5 lira alacağını anımsatan Balta, "Kentteki balıkçılar balon balığı kuyruğu alımına ilgi gösterdi. Balıkçı arkadaşlar oltayla tuttukları balon balıklarını Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkililerine teslim etmeye başladı. Tahmini 2 bin kadar balon balığı kuyruğu toplandı. Bu sayı ilerleyen günlerde artacaktır." diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanlığının 1 milyon adet balon balığı kuyruğu alımı, 31 Aralık'ta sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin