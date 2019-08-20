ANTALYA Yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı 5 yaralı

20.08.2019 16:09

Yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı 5 yaralı

Antalya'nın Akseki ilçesinde yolcu otobüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Akseki'ye bağlı Güçlüköy yakınlarındaki Manayıt mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen özel bir firmaya ait 40 AS 654 plakalı yolcu otobüsüyle karşı yönden gelen 07 AAf 765 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada hurdaya dönen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen ekiplerin müdahale ettiği yaralılar ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kaynak: DHA