Antalya'ya Şehit Ateşi Düştü

Mardin Dargeçit'teki hain saldırıda Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Çoban, şehit oldu.

Edinilen bilgiye göre, Mardin İl Jandarma Komutanlığınca, Dargeçit ilçesi kırsalındaki Yanılmaz Mahallesi'nde bir grup bölücü terör örgütü mensubunun olduğu istihbaratı üzerine operasyon başlatıldı. Saat 05.00'da itibariyle başlatılan operasyonda güvenlik güçleri, bir grup PKK'lı teröristle karşılaştı. Güvenlik güçlerinin, "teslim ol" çağrılarına teröristlerin ateş açarak karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada, Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Çoban şehit oldu, 1 asker yaralandı.

Şehit Uzman Onbaşı Çoban'ın şehadet haberi, Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan ailesine verildi. Şehit Uzman Onbaşı Çoban'ın yarın Çorum'da defnedileceği öğrenildi. - ANTALYA